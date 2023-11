The Amish burn Solo Stove over Snoop Dogg stunt

Amish-made smokeless fire-pit company Breeo wants people to know its product is the O.G.

LANCASTER, PA: The Amish are coming after Solo Stove after the company partnered with rapper Snoop Dogg to promote its smokeless fire pits.

Breeo, which crafts Amish-made smokeless fire pits at its Lancaster, Pennsylvania, headquarters, posted a video on Instagram on Tuesday showing two of its team members reacting to Snoop Dogg coming around to the smokeless lifestyle.

The main message: “You don’t need to quit smoke if you never started.”

The video ends with Breeo referring to itself as “the O.G. smokeless fire pit.”

Last Thursday, Snoop wrote a cryptic post on X about “going smokeless.” Yet on Monday, it was revealed that the cannabis icon has no plans of giving up that kind of smoke — instead, he is now Solo Stove’s official “smokesman” in support of the company’s quest to eliminate smoke from backyards.

Breeo’s PR partner is Gunpowder Inc.